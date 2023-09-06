中科院新規 禁發表與專業無關意見
【本報綜合報道】中國科學院近日公布經中科院學部主席團審議通過、中科院黨組批准實施的新版《中國科學院院士行為規範（試行）》，新增「禁止行為」的章節，為9年來首次更新。新版規範明確規定，禁止院士公開發表與自身專業領域無關的學術意見。
9年來首次更新
跟舊版規範的5章26條相比，新版增加到6章33條，部分章節名稱和內容有變，新版章節具體分為總則、科研活動行為規範、社會活動行為規範、增選工作行為規範、禁止行為和附則。其中科研活動行為規範部分第13條明確，需聚焦主責主業，發揮學術引領作用，在職院士要堅持在本人專業領域科研一線開展工作，用於科技創新和研發活動的時間一般不少於三分之二，深入基層和一線解決實際問題。
新版規範另在禁止行為部分第28條規定，禁止院士公開發表與自身專業領域無關的學術意見；禁止參加與本人職務職責和專業領域無關的諮詢、評審、評價、評估、推薦等活動；亦禁止違背推薦、評審、鑑定和評獎等活動的公平和保密原則。
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