中科院新規 禁發表與專業無關意見

9年來首次更新

跟舊版規範的5章26條相比，新版增加到6章33條，部分章節名稱和內容有變，新版章節具體分為總則、科研活動行為規範、社會活動行為規範、增選工作行為規範、禁止行為和附則。其中科研活動行為規範部分第13條明確，需聚焦主責主業，發揮學術引領作用，在職院士要堅持在本人專業領域科研一線開展工作，用於科技創新和研發活動的時間一般不少於三分之二，深入基層和一線解決實際問題。