郭台銘選台總統 4條件揀副手
【本報綜合報道】已宣布獨立參選台灣總統的鴻海集團始創人郭台銘昨日表示，將在近日公布副手人選，有4個條件，首先能力要比自己強，其次是女性；第三為互補性，可在施政議題上協助他；第四則是降低政治色彩。對於部分民調顯示其獨立參選增加民進黨總統參選人賴清德勝算，郭台銘回應強調唯一目標是下架民進黨、換人執政。
稱目標換人執政
郭台銘昨日到訪台北東門市場，並與攤販互動。對於國民黨前立委邱毅說郭有一本「死亡筆記本」，記錄誰拿其政治獻金，郭批評對方是亂猜，不願提供題材讓政論節目討論。對於近日的民調，他認為不能測出真實民意，又稱參選目的為整合，是個過程，自己沒那麼笨讓賴清德「躺着選」。
另外，國民黨中常委范成連日前陪同郭台銘造勢，國民黨表示，范成連全程與已宣布獨立參選總統的非國民黨籍參選人同台，且口頭明確表達支持，故昨日通過予以停止黨權兩年處分。范成連將同時喪失中常委與中央客家事務委員會主任委員的身份，為期兩年。
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