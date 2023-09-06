郭台銘選台總統 4條件揀副手

【本報綜合報道】已宣布獨立參選台灣總統的鴻海集團始創人郭台銘昨日表示，將在近日公布副手人選，有4個條件，首先能力要比自己強，其次是女性；第三為互補性，可在施政議題上協助他；第四則是降低政治色彩。對於部分民調顯示其獨立參選增加民進黨總統參選人賴清德勝算，郭台銘回應強調唯一目標是下架民進黨、換人執政。