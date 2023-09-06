蔡英文赴伊斯瓦蒂尼 深化合作

【本報綜合報道】台灣總統蔡英文昨日率團訪問非洲國家伊斯瓦蒂尼4天，她出發指出訪一方面為慶祝雙方建交55周年，也為促進兩地永續合作。當她乘坐的專機升空後，空軍循例派出4架F16戰機伴飛約20分鐘，直到離開防空識別區。

高雄市長陳其邁隨團 蔡英文在桃園機場發表講話稱，自2018年第一次訪問伊斯瓦蒂尼實地了解兩地合作情況，雙方交流愈來愈密切，公衞醫療農業技術合作不間斷，成果愈來愈豐碩，期盼此行進一步深化雙方關係。她又指患難見真情，近年面對疫情、威權擴張等挑戰，伊斯瓦蒂尼堅定支持台灣，台灣將繼續努力面對挑戰，促進雙方進步和發展。隨蔡英文出訪的官員包括經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、外交部次長李淳，另有多名民進黨和民眾黨立委。

伊斯瓦蒂尼政府發言人周一表示，相信蔡英文訪問不會觸怒中國大陸，因為台灣總統到當地訪問並非第一次，以往也沒遇過任何問題。伊斯瓦蒂尼國王姆斯瓦蒂三世的發言人也表示，與台灣的邦交是建基於國家利益的選擇，指台灣一直是強而有力的發展夥伴。