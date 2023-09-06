深入380米海底較勁 台製潛艇 阻嚇大陸

台海局勢愈趨緊張之際，台灣自製潛艇原型艦預計本月底在高雄下水。台灣傳媒周一報道，潛艇已陸續完成全艦硬、軟殼的封殼焊接作業。專家估計，潛艇原型艦下潛深度比台灣海軍現役劍龍級潛艇多50至80米，達350至380米，優於解放軍海軍柴電潛艇下潛深度。

潛艇原型艦代號1168，目前在台船工廠製造中。完成硬殼焊接後，會依程序在壓力殼上再焊接一環一環的「肋環」，最後再完成焊接「軟殼」，這種工法可讓潛艇壓力殼在軟殼保護下，在深海進一步加強抗深水壓、扭曲、抗水下爆震、抗衝擊與抗疲勞破壞的能力。

料9‧28在高雄下水 報道引述內部人士指，完成封殼作業的艦體目前已完成超音波測試、磁性檢驗、放射性檢驗等檢驗工作，均符合預定標準，下一步將在廠房舉行下水及命名儀式。預計下水儀式在本月最後一周舉行，最有可能是本月28日，將由總統蔡英文主持。

潛艇原型艦完成出廠測試後，台灣海軍256戰隊接艦官兵及台船職員會展開連串測試，包括泊港及出海，驗證下潛及轉彎等各項戰術動作，再交付海軍完成試射魚雷等測試，最後才正式加入海軍作戰序列，完成上述測試需時至少一年至一年半。目前台灣海軍現役4艘潛艇舷號均以「7」開頭，8艘自製潛艇亦會沿用傳統。

傳命名為海鷹號 有傳首艘潛艇將命名為海鷹號，以呼應自製的勇鷹教練機。惟內部人士不願證實，僅透露自製潛艇是以海昌計劃開始，命名為海昌號可能更適當，但真正命名結果要視乎海軍司令部，專案小組屆時會提交建議，由蔡英文作最後決定。台灣於2014年啟動自製潛艇計劃，台船於2016年成功奪標，翌年3月與海軍司令部、中科院簽署合作備忘錄，2018年在台船高雄廠區的海昌廠房內開始建造，成功克服整合「紅區裝備」等挑戰。本報綜合報道