兩岸國際

自拍男友求婚 網友讚好
求婚過程通常由第三方拍攝，然而美國一名女子布麗爾（Siarra Brielle）無意中拍下男朋友向她求婚的一刻，影片放上社交平台後獲大批網民讚好。在影片中，布麗爾正為湖畔景色拍攝全景影片，當她轉身時，鏡頭拍到其男朋友拿着戒指單膝下跪求婚，頓時感到十分驚喜。
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