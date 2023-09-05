兩岸國際

日本自動語音 抗華滋擾電話

日本東京都政府日前決定，若再接獲來自中國的滋擾電話，就切換至中文自動語音系統回應，內容是「日方是根據國際標準及慣例，採取安全措施後才實施排放經處理的核污水，又指中國有部分核電廠，一年排放的放射性物質氚，數量是福島核電廠的約10倍」。（綜合報道）
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