關東大地震 追悼被殺中韓人

日本關東大地震100周年，當年遭屠殺的中國和朝鮮人追悼活動周日在東京都和千葉縣舉行。有遺屬指摘日本政府消極不願查明真相，強調在賠償和道歉的基礎上才有國家間的友好關係。日本律師聯合會的調查報告曾指出，當時遇難華人有200至750人，大量華工在東京都江東區附近遭自警團等殺害。（綜合報道）