韓師連番輕生 教界大罷工

不堪家長欺凌 當局指理解沉痛心情 南韓首爾瑞草區一名小學女教師今年7月疑遭到家長欺凌而輕生逝世，至上周再有兩宗教師自殺事件，引發全國關注。昨日是瑞草區女教師的49日祭，多地教職人員請假走上街頭，變相罷工，要求政府保障教師權益。多間學校受影響停課，教育部表示理解教師們的沉痛心情，但會依法依規處理請假參加活動的教師。

事緣首爾瑞草一間學校的一名23歲女教師，於7月18日被發現陳屍教室內，韓媒指她自2022年3月到該校任教以來，就一直受到家長的欺凌。案發前一周，她的兩名學生發生爭執，其中一人用鉛筆刺傷了另一人的額頭，引起家長不滿。有家長衝到校長室抗議，斥女教師「沒資格為人師表」，還不斷致電她，令她感到極大壓力及困擾，她還在日記寫下「好想放下全部教職工作，一走了之。我喘不過氣，甚至吃飯時，手還一直發抖」等字句。

教職員促保障權益 事件引起社會關注和嘩然，昨日是女教師死後七七四十九日，教職人員定為「公共教育暫停日」，大多請病假或年假參加追悼，不到校上班。逾兩萬人下午在首爾國會議事堂前集會，敦促國會查明女教師死亡真相，立即修改虐童相關法律。參加者均穿上黑白色衣服，部分人手持標語牌和鮮花，眾人一同默哀悼念女教師。有教師直言：「我們的運氣可能會耗盡，或者遇到錯誤的家長，這可能是時間問題，而這是導致更多教師參加集會的原因。」一名家長帶同8歲兒子出席活動，她說目的是支持教師，認為教師與兒童的權利應該是相互平衡，而不是犧牲。

除了國會，多個地方教育廳、首爾教育大學、南韓教員大學等師範類院校，亦舉辦追悼會。由於請假的教師眾多，部分學校需要停課，或是縮短上課時間。本報綜合報道