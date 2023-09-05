倡撤美直升機訂單 華禮仕釀外交爭端

首相府出面干預 緩和緊張局勢 英國《泰晤士報》上周六報道，英國前國防大臣華禮仕辭職的背後，是他威脅取消重型軍用直升機交易，從而引發英國與美國的外交爭端有關。英美兩國大使都捲入風波中，而英國首相府不得不出面干預，以緩和緊張局勢。

報道指，53歲的華禮仕在任期最後數周曾尋求取消為英國特種部隊採購美製軍用直升機。交易涉及購買14架波音CH47奇努克直升機，預計第一架新機將於2026年交付。華禮仕曾在內部討論中提議取消該交易，作為削減成本措施的一部分，以緩解國防部預算緊張的壓力。他認為，可以花5億英鎊（約49億港元）購買兩架空中巴士A400M軍用運輸機。

一名接近華禮仕的消息人士表示，英國已擁有歐洲最大的大載重直升機編隊，購買奇努克直升機的資金可以更好地投資於中型支援直升機，後者的運作成本更低。消息人士又指，花費23億英鎊（約227億港元）購買奇努克直升機，意味英國將減少在本國組裝和製造的中型直升機經費支出。有其他英國政府官員不同意上述觀點，並形容提議瘋狂。另有官員認為，華禮仕似乎想惹惱美國人，其他人亦作如此解讀。

傳接掌北約失敗 華禮仕歸咎美 隨着美國的擔憂日益加劇，美國駐英大使哈特利上月1日致函英國首相官邸，要求英方對交易的未來作出澄清，首相府則試圖提供擔保。英國駐美大使皮爾斯收到華盛頓交涉後，警告英國政府取消訂單是壞主意。英國官員試圖向美國保證，風波將在華禮仕離開政府後化解。華禮仕上月10日更在英國內部未有共識之際，致函美國國防部長奧斯汀，表明英國正考慮取消訂單。

目前尚不清楚首相府是否知悉和授權華禮仕信件內容。消息指，首相辛偉誠已表態，認為接替華禮仕的夏博思應繼續推進購買直升機。英國國防部上周五表示，重型直升機計劃沒有變化，英國和美國將永遠是全球最牢固夥伴關係之一。華禮仕早前接掌北約秘書長無望，他歸咎於美國不支持。但消息人士斷言，認為兩件事有聯繫都是可悲揣測。本報綜合報道