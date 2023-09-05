烏改派小部隊突擊 俄用火海戰術

羅博季涅兩周數次易手

報道指，烏軍最成功的做法是利用小規模步兵單位，每次佔領一座建築物和陣地，在數周奪取一個村莊或定居點。烏軍士兵透露，雖然步兵小分隊可更容易穿越雷區，但俄軍已改變戰術因應，會在雷區上放置易燃物質。一旦烏軍開始清理地雷，俄軍無人機便投下手榴彈，觸發爆炸及形成火海。假如烏軍成功奪取一座房屋或建築物，在空中盤旋的無人機會向俄軍示警，接着火炮及火箭炮向目標齊射。有烏軍士兵憶述行蹤敗露後，只有數秒時間臥倒掩護。扎波羅熱州戰鬥集中在羅博季涅，村莊過去兩周內幾經易手。雖然烏克蘭官員聲稱已佔領羅博季涅，但俄羅斯國防部上周六指守軍於過去24小時內，擊退烏軍5個旅的4次攻勢。