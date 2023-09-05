烏改派小部隊突擊 俄用火海戰術
【本報綜合報道】美國《紐約時報》上周六報道，隨着烏軍改變反攻戰術，派出小股步兵在扎波羅熱州前線突擊。俄軍火速增援及作出相應調整，設計出火海戰術對抗。
羅博季涅兩周數次易手
報道指，烏軍最成功的做法是利用小規模步兵單位，每次佔領一座建築物和陣地，在數周奪取一個村莊或定居點。烏軍士兵透露，雖然步兵小分隊可更容易穿越雷區，但俄軍已改變戰術因應，會在雷區上放置易燃物質。一旦烏軍開始清理地雷，俄軍無人機便投下手榴彈，觸發爆炸及形成火海。假如烏軍成功奪取一座房屋或建築物，在空中盤旋的無人機會向俄軍示警，接着火炮及火箭炮向目標齊射。有烏軍士兵憶述行蹤敗露後，只有數秒時間臥倒掩護。扎波羅熱州戰鬥集中在羅博季涅，村莊過去兩周內幾經易手。雖然烏克蘭官員聲稱已佔領羅博季涅，但俄羅斯國防部上周六指守軍於過去24小時內，擊退烏軍5個旅的4次攻勢。
俄羅斯塔斯社周二報道，蘇34戰鬥轟炸機機組成員在烏克蘭特別軍事行動期間發射匕首高超音速導彈，因成功完成任務獲頒授國家獎章。蘇34成為繼米格31戰機後，第二款掛載及使用匕首高超音速導彈的空中平台。
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