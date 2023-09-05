高官屢爆貪污醜聞 烏克蘭防長換人

繼任者曾參與糧食協議掌國家基金 烏克蘭反攻停滯不前，加上軍中出現貪腐醜聞。總統澤連斯基周日宣布，將撤換國防部長列茲尼科夫，提名烏克蘭國有資產基金會負責人烏梅羅夫接任，並期望國防部展現新作風。列茲尼科夫翌日向最高拉達（議會）遞交辭職信，指已在任內完成所有設定任務，包括改革國防採購程序。

澤連斯基在夜間全國演說公布決定，為去年2月俄烏戰事爆發以來，烏克蘭國防機構最重大的改組鋪路。他稱「我已經決定撤換烏克蘭國防部長。列茲尼科夫經歷超過550天全面戰爭。總體而言，我認為國防部需要新做法，而且與軍方和社會都應該展開其他形式互動。」澤連斯基強調，烏克蘭正在展開反攻，同時響應歐盟的要求，全面打擊腐敗。由於國防部長任免須經最高拉達批准，澤連斯基希望通過烏梅羅夫的人事任命。烏梅羅夫是克里米亞韃靼人，他曾參與一系列敏感的俄烏談判，包括換俘及平民撤離協議，更有份達成糧食協議。

傳列茲尼科夫將任駐英大使 列茲尼科夫在社交平台X公開辭職信，回顧在過去22個月任期所作的努力。他讚揚烏克蘭激烈抵抗，以及為獲得西方重要軍事援助所作的努力。他指已有超過50%被俄羅斯臨時佔領的領土解放，並形容烏克蘭是歐洲在東方的屏障。烏克蘭主要優先事項是與主要盟友建立長期夥伴關係，獲得真正的安全保障。列茲尼科夫在任國防部長期間出力游說，助烏克蘭獲得大批西方軍事援助，包括美製M142高機動多管火箭系統、愛國者防空系統及M1A1主戰坦克等，最近更準備接收F16戰機。

烏克蘭國家通訊社周日發表列茲尼科夫的專訪，他透露自戰事爆發後烏克蘭獲得至少1,000億美元（約7,800億港元）的軍事援助，當中超過一半來自美國。他估算的金額包括西方軍援武器、彈藥及其他軍事裝備，以及用於軍事的財政援助。他承認，烏克蘭國防部主要依靠他國援助資金而非本國國防預算，強調一直有效運用資金及以低廉成本滿足軍事需求。至於列茲尼科夫的去向，最高拉達議員熱茲尼亞克認為他將出任烏克蘭駐英國大使。

徵兵中心被揭收賄助逃兵役 烏克蘭國防部早前陷入貪腐醜聞，以高出市價兩三倍採購軍糧及軍服等物資，疑有人中飽私囊。列茲尼科夫否認涉事並反覆稱受到抹黑，惟他承認國防部內部反腐機構未能盡職，事件導致一名國防部副部長辭職。此外，烏克蘭各地的徵兵中心近日亦被揭有官員收受賄賂，容許合資格人士逃避兵役。本報綜合報道

列茲尼科夫曾助烏克蘭獲得大批西方軍援。 澤連斯基 列茲尼科夫 烏梅羅夫