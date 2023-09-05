海葵兩度登陸台 鐵騎士墮坡遇害
強烈熱帶風暴「海葵」前日登陸台東後從高雄趨離，但昨日又在近海打轉，並於凌晨4時登陸高雄，是第二度登陸台灣。台灣氣象局表示，海葵一度持續在原地打轉，強度已減弱，未來有持續減弱趨勢並向西移動，彰化、南投及屏東地區脫離暴風圈，本島縣市昨晚解除陸上警報。海葵會橫過台灣海峽，中國大陸中央氣象台預測它於今日凌晨到上午在廣東和福建交界附近沿海登陸。
續受外圍環流影響或有暴雨
台灣氣象局觀測，海葵的中心於周一下午近似滯留打轉，強度略為減弱，在澎湖西南方海面向西北西轉西南西移動，暴風圈仍籠罩雲林以南至高雄陸地及澎湖，並逐漸接近金門地區。
台灣周二會受颱風及其外圍環流影響，各地短暫陣雨，南部、東半部地區及中部以北山區可能會有暴雨。
台灣災害應變中心統計，海葵吹襲至今共造成1,429宗災情，1人死亡，78人受傷，其中逾半數為路樹災情，水浸災情則有118處，花蓮、台東、屏東仍有多處未退水。台東縣關山鎮一名男子在風暴中駕電單車，連人帶車跌落坡坎，周一被發現死亡。
交通部指出，周一境內飛機航班共取消179班次、延誤1班次，境外航班則取消15班次、延誤12班次；海運航班共14航線、151航次停航，其中3航線、20航次為兩岸航班。
一波未平一波又起，台灣指菲律賓東方海面上有熱帶性低氣壓生成，預計周二增強為今年第13號颱風，預料向東北方移動機率較高，對於台灣直接影響機率偏低，而且與海葵互動狀況也不明顯。本報綜合報道
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