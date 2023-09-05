海葵兩度登陸台 鐵騎士墮坡遇害

強烈熱帶風暴「海葵」前日登陸台東後從高雄趨離，但昨日又在近海打轉，並於凌晨4時登陸高雄，是第二度登陸台灣。台灣氣象局表示，海葵一度持續在原地打轉，強度已減弱，未來有持續減弱趨勢並向西移動，彰化、南投及屏東地區脫離暴風圈，本島縣市昨晚解除陸上警報。海葵會橫過台灣海峽，中國大陸中央氣象台預測它於今日凌晨到上午在廣東和福建交界附近沿海登陸。