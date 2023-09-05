刪學生論文冒簽投稿 系主任判囚

【本報綜合報道】台灣台中市一名羅姓大學副教授兼系主任，早前指導一名張姓女學生取得碩士學位。羅男之後在未經張女同意下，找來另一名曾姓研究生，把張女原本100多頁的碩士論文，縮短成10頁並偽造簽名投稿學術研討會。東窗事發後，羅男被依偽造文書罪處刑4個月，可上訴。

辯稱慣例 無悔意

羅男去年為參加台南應用科技大學舉辦的研討會，在未經張女同意下，擅自把論文電子檔傳給曾男。曾生為確認論文作者排名，就聯繫原論文作者張女，這才戳破羅男行徑。張女憤而向羅男提出侵害著作權告訴。檢警偵查過程時詢問羅男，將論文精簡為10頁前有否取得張女同意，羅男說，「來不及通知她！」法院審理時，羅男堅決矢口否認犯行，還辯稱是基於長年指導學生完成畢業論文的傳承以及慣例，才會如此做，張女也並非完全不知道此種投稿方式。