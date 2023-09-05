台中登革熱 累計9宗本地確診

【本報綜合報道】台灣台中市衞生局周日接獲醫院通報一宗登革熱本土確診病例，患者為20多歲男大學生。患者確診前曾到台南、嘉義、台北等地，初步疫調顯示患者兼職地點20多名同事目前無不適症狀，衞生局將表列追蹤。

最新患者曾前往多地 台中市衞生局指出，男患者設籍南部，因就學、工作居住於台中市。他上周二出現頭痛、無力、眼窩痛，上周六發燒、皮膚現紅疹到醫院就醫，後經登革熱病毒NS1抗原檢測確診。疫調發現，他上月分別前往台南、嘉義和台北，衞生單位將擴大執行患者工作地及居住地疫調，並安排民眾健康追蹤，及評估安排採檢。患者所住的西屯區公所接獲衞生局通知，於今日開設區級指揮中心防治會議，執行居住地登革熱防治工作。

衞生局長曾梓展表示，連同上述患者，台中市截至周日累計有9宗本土和24宗境外輸入登革熱確診個案。他指出，近日多雨，是適合病媒蚊孳生的氣候，呼籲市民戶外活動時務必做好防蚊措施，同時落實戶外容器減量，雨後加強居家環境巡查清潔。