台：陸經濟陷困或致政治動盪

【本報綜合報道】台媒周一引述陸委會最新送交立法院的《兩岸關係之現況與未來發展》書面報告，當中警告大陸早前修訂《反間諜法》和《徵兵工作條例》，擴大間諜行為和動員準備規模，強化國家安全和備戰打仗能力，並實施《對外關係法》反制危害主權者等，反映陸方判斷內外部環境嚴峻。

警惕大陸擴軍 報告提到，大陸今年的本土生產總值數據低於外界預期，地方財政惡化，有通縮疑慮，青年失業率再創新高，如未能妥善處理，將衍生社會問題甚至政治風險。與此同時，大陸持續與俄羅斯戰略協作，以平衡美國與其盟友勢力，並以經貿利益拉攏東盟、非洲、中南美洲等區域國家，尋求擴大國際影響力。

陸委會指出，大陸持續在周邊展示武力，對在南海、台海執行自由航行任務的美軍進行「危險抵近」，促使周邊國家警惕大陸軍事擴張。陸委會又批評，大陸持續邀請台各界人員訪陸，趁機宣傳其政治主張，操作統戰分化。報告顯示，兩岸通婚情況於疫後回溫，今年1至6月有3,532對，較去年同期上升近2倍；大陸人民約7萬人次訪台，上升逾10倍。