美對華戰略兩面三刀 國安部籲棄霸權舊路

中國國家安全部微信公眾號昨日發文，指出美國政府對華戰略具明顯的兩面性特徵，以往的「老兩手」是「接觸+遏制」，而目前的「新兩手」則是「競爭+管控競爭」，但卻是新瓶裝舊酒。國家安全部預期，美國對華「競爭」一手有更多肅殺的手段恐怕還未祭出。

文中指出，美國多名官員近來接連訪華，表示無意遏制中國發展，但美方同時批准對台軍售案，公開唱衰中國經濟等，都體現美對華戰略的兩面性。美國以往一面拉攏中國融入國際體系、拓展合作，另一方面悄然推進對華滲透遏制，令中美關係始終表現出高度複雜性。

而美國「新兩手」中的「競爭」是美國對華戰略主體部分，包括經濟層面的脫鈎斷鏈，政治層面的拉幫結派，安全層面的威懾圍堵，輿論層面的抹黑貶低，以及規則層面的約束鎖定等，不斷升級加碼。「管控競爭」則是對這種遏壓失控的管理，屬策略性，為發動「競爭」服務。

新兩手「競爭+管控競爭」 文章又指，美國的「新兩手」戰略即使一時得些小利，也不意味能笑到最後；即使局部取得一些成績，也可能出現合成謬誤，甚至可說是注定失敗。根本原因在於歷史發展的時與勢不在美國一邊，國際社會不可能容許一個以霸權霸道霸凌聞名的國家肆意妄為，而中國亦不可能按照美國的節奏行事，始終保持強大的戰略定力和戰略自信，堅持以「兩手對兩手」，美方應徹底放棄霸權思維，堅持推進國際共同安全。

另一邊廂，美國《華爾街日報》前日披露，美國近年發生上百宗中國公民扮成遊客試圖在沒有授權下進入敏感美軍基地的事件，包括新墨西哥州美國導彈發射場、佛州美國政府火箭發射場等，美方官員指這些活動是潛在的間諜威脅，相信是想測試美國軍事和聯邦設施的保安措施。

美指逾百中國人扮遊客闖軍區 官員舉例，會有中國人聲稱是跟從地圖指引去最近的快餐店，結果卻到了最近的軍事基地。另外，曾有中國人宣稱是遊客，到阿拉斯加韋恩賴特堡陸軍基地指預約了基地內的酒店，要求入內。佛州基韋斯特市的一個情報中心基地附近，多次有中國人扮旅客游泳及拍照；有中國人會到白宮扮旅客，離開指定觀光區拍攝通訊設備、保安人員位置等，最終由特勤局人員驅離。

中國駐美國大使館發言人指有關說法純屬惡意捏造，敦促美方有關官員摒棄冷戰思維，停止無端指責，多做有利於增進兩國互信和兩國人民友誼的事。本報綜合報道