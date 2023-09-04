加蓬加入搞政變 法國外交要變革

加蓬8月30日發生政變，軍隊不承認在8月26日大選中得票64.27%的選舉結果，總統翁迪姆巴被軟禁，他在網絡上要求大家要「製造聲音」支持他。這是中、西非自2020年以來第8次民選政府被軍人政變推翻，不過加蓬在2019年翁迪姆巴出現中風在摩洛哥留醫期間就發生過政變，但不成功。

政治腐敗 民生困苦 加蓬是在赤道西非的小國及OPEC成員，有豐富的石油（日產20萬桶）及是全球第二大錳礦生產國，主要是靠出口這兩類產品收入經營國家，政府自1967年以來便由這個家族控制，翁迪姆巴繼任去世的父親當上總統，生活極度奢華，但國家240萬人口有三分之一生活在貧窮線下。人民不滿翁迪姆巴幾次大選涉嫌作弊及長期無法實現承諾，與人民公平分享石油及錳帶來的大量財富，而且石油及錳礦的利益絕大部分被外資控制。引發今次事件主要是油價到了一年的新低，加上國家通脹嚴重，特別是食物價格急升，民生困苦。

美國及法國公然反對今次軍事政變，但加蓬人民卻無比興奮可以推翻這個依附外資的政權。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利就一方面譴責軍事政變無法解決政治經濟問題，但另一方面也承認今次選舉有作弊的情況，絕非好事。如今加蓬的政局發展極之令人憂慮，因為接近首都利伯維爾的加蓬港口，已經有30多艘船拒絕卸下入口加蓬的貨品，特別是最重要的食品，直至可收到款項。若果政局不能穩定下來，加蓬很快要面對食品及生活用品不足，社會會生亂。

更有政治分析家指出，策動政變的恩圭馬將軍，是國家衞隊總司令，過去不但是翁迪姆巴的親信，二人也有親屬關係，更使人擔心政變只是政治奪權，不會改變如今政府的腐敗及社會的貧困。不過，有一點是契機，就是2020年以來一個跟隨一個政變都發生在中、西非前法國殖民地，深刻反映法國對這些後殖民地國家的操控，勾結權貴，搞資源壟斷及剝削，控制金融發鈔，如今出現嚴重反彈，法國政府若不變革，與這些國家國民分享資源財富，只會被逐出非洲，也使它們投向中、俄。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻