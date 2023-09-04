恢復大熊貓棲息地 國道秦嶺段見效

【本報綜合報道】世界自然基金會（WWF）上周五在中國北京舉辦「守護野生大熊貓，共建生態文明——自然向好國際論壇」。WWF大熊貓專案經理何天虎表示，從2005年開始，該基金會先後在6處被識別為連接關鍵棲息地的廊道區域，開展棲息地恢復與管理工作，其中岷山黃土梁廊道、108國道秦嶺廊道的示範工作在多年堅持下已初見成效。

可應用至其他物種 何天虎介紹，上世紀70年代108國道秦嶺段建成通車，對公路沿線的大熊貓棲息地造成嚴重破壞。2005年，WWF在陝西省林業廳的支持下，在108國道秦嶺段實施了大熊貓走廊帶恢復與管理項目，即108廊道項目。其後相關人員在該國道秦嶺廊道觀測到大熊貓活動，並發現了一些大熊貓糞便。他指棲息地保護是野生動物保護的關鍵，108國道秦嶺廊道專案總結出一些工具包，可以複製到其他物種的棲息地保護中。

WWF北京代表處副總幹事周非表示，在當前國家高度重視生態保護的大背景下，大熊貓的保護具有更重要的意義。一方面通過加強對大熊貓的保護，來保護大熊貓分布區的其他生靈和生態系統；另一方面，多年來大熊貓保護工作中積累的寶貴經驗，將可應用到許多其他物種的保護和生物多樣性保護工作中。