兩岸國際

女送平價戒指 母戴足9年
無論價格多少，父母總把孩子送贈的禮物視若瑰寶。中國浙江省台州市陳女士高中時期網購了一枚價值58元人民幣（約63港元）的戒指，並贈予母親作生日禮物。她近日再度看到該枚戒指很眼熟，才發現母親竟把戒指佩戴9年之久，當下十分感動，稱母親擁有很多貴價首飾，卻依然很珍惜該枚戒指，能感受到母親的愛。
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