講師體驗送外賣 月瘦6公斤

【本報綜合報道】內媒上周六報道，中國山東省臨沂大學一名教師近日分享其早前體驗外賣速遞員的經歷，稱整個過程非常辛苦，偶爾為增加收入更需同時送5份外賣訂單，體重短短一個月便下降了6公斤。他表示希望藉此經歷增加人生體驗，並呼籲社會大眾能更理解此行業的艱辛，對他們多些共情。

49歲的邢斌任職臨沂大學文學院講師，為了解外賣速遞員的收入，去年12月下旬開始了為期1個月的體驗外賣員生涯。他當時平均每天工作超過10小時、行走逾3萬步，期間共送了2,000多份外賣訂單，賺了7,000多元人民幣（約7,560港元）。他表示，若一次湊齊3份外賣訂單並排好次序能節省不少時間，且收入也能增加，但較易被客戶催單，其最高紀錄是一天工作19小時。

為文學創作提供題材 邢斌亦分享了部分令其難忘的經歷，指曾遇到部分客人以給差評威脅，要求他幫忙倒垃圾且事後未額外付錢；也試過因大樓無升降機，他需徒步走樓梯並分開運送兩箱啤酒。他表示經過今次體驗後，更了解外賣速遞員工作的艱辛，亦能為其日後的文學創作提供題材。