百年沉船完好保存 學者建3D模型供遊覽
美國威斯康辛州歷史學會上周五表示，早前在密歇根湖發現一艘於1881年失蹤的沉船，殘骸保存完好，內部仍存放着當年船員的物品。
冀提名國家歷史名勝
沉船獵人及歷史學家巴約（Brendon Baillod）、杰克（Bob Jaeck）今年7月，在威斯康辛州東部的密歇根湖水下約82米處，發現沉船「特立尼達號」殘骸，歷史學會形容是威斯康辛州水域保存最完好的沉船之一，甲板室保存完好，甲板、錨及船員物品均存在。巴約和杰克發現特立尼達號後，已創建它的3D模型，可供民眾虛擬遊覽，未來計劃與歷史學會合作，將沉船提名為國家歷史名勝。
特立尼達號建於1867年，主要用於密爾沃基、伊利諾伊州芝加哥、紐約州水牛城等地穀物貿易，從紐約運送煤炭或鐵往中西部。歷史學會猜測船主沒有投放足夠資金維護船隻，導致使用壽命相對較短。船隻於1881年5月11日運載煤炭期間進水，船長及8名船員僥倖逃生，船隻最終沉沒。本報綜合報道
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