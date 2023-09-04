百年沉船完好保存 學者建3D模型供遊覽

美國威斯康辛州歷史學會上周五表示，早前在密歇根湖發現一艘於1881年失蹤的沉船，殘骸保存完好，內部仍存放着當年船員的物品。

冀提名國家歷史名勝

沉船獵人及歷史學家巴約（Brendon Baillod）、杰克（Bob Jaeck）今年7月，在威斯康辛州東部的密歇根湖水下約82米處，發現沉船「特立尼達號」殘骸，歷史學會形容是威斯康辛州水域保存最完好的沉船之一，甲板室保存完好，甲板、錨及船員物品均存在。巴約和杰克發現特立尼達號後，已創建它的3D模型，可供民眾虛擬遊覽，未來計劃與歷史學會合作，將沉船提名為國家歷史名勝。