兩岸國際

教宗訪蒙古 指無政治議程

方濟各（左）訪問蒙古。 方濟各（左）訪問蒙古。
方濟各（左）訪問蒙古。
【本報綜合報道】天主教教宗方濟各上周五抵達蒙古，展開牧靈訪問之旅。他稱各國政府毋須擔心天主教教會，理由是它沒有政治議程。
方濟各重申，由於教會沒有需要推進政治議程，政府及世俗機構毋須擔心傳播福音工作。資料顯示，蒙古全國只有1,450名天主教教徒。分析指，方濟各言論似向蒙古鄰國中國發出。
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