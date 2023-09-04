9月4日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月04日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
教宗訪蒙古 指無政治議程
方濟各（左）訪問蒙古。
【本報綜合報道】天主教教宗方濟各上周五抵達蒙古，展開牧靈訪問之旅。他稱各國政府毋須擔心天主教教會，理由是它沒有政治議程。
方濟各重申，由於教會沒有需要推進政治議程，政府及世俗機構毋須擔心傳播福音工作。資料顯示，蒙古全國只有1,450名天主教教徒。分析指，方濟各言論似向蒙古鄰國中國發出。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230904-0904_00180_047/教宗訪蒙古--指無政治議程
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc