兒子與戴妃命喪車禍 富商法耶茲逝世

生前堅稱英王室暗殺 埃及富商法耶茲（Mohamed Al Fayed）的家人上周五發聲明指，法耶茲已於上周三在英國倫敦安詳去世，終年94歲。法耶茲曾入主英國倫敦高級奢侈品百貨公司Harrods，其子多迪生前與英國戴安娜王妃交往，二人於1997年8月31日在法國巴黎因躲避狗仔隊而遇車禍喪命，法耶茲堅信他們是遭英國王室暗殺。

法耶茲於1929年在埃及亞歷山大市出生，以銷售汽水起家及當過縫紉機推銷員。他先後在中東及歐洲發展，靠房地產、航運及建築物致富，建立商業帝國。法耶茲1970年代移居英國，先後購買Harrods、富咸足球俱樂部（Fulham F.C.）和巴黎麗茲酒店等企業後，成功躋身倫敦上流社會。

成立基金會 幫助貧病 不過，法耶茲兩度申請成為英國公民被拒，因此揚言移居授予他最高平民榮譽勳章的法國。法耶茲有5個小孩，一生樂善好施，尤其喜好幫助貧窮孩童，對象包括倫敦大奧蒙德街兒童醫院。法耶茲慈善基金會於1987年成立，協助改善貧窮、受創及重病的年輕人生活。

在多迪與戴妃身亡後，法耶茲在無證據支持下聲稱戴妃車禍時已懷有多迪的孩子，英國菲臘親王因此下令安全部門暗殺二人，阻止戴妃嫁給回教徒，以免讓未來繼承王位的威廉王子增添「不受歡迎」的手足。法耶茲過去10年很少公開亮相，大部分時間與妻子住在倫敦的豪宅。本報綜合報道