泰總理任命文人防長 傳曾晤軍方作安全保證

【本報綜合報道】泰國為泰黨副黨魁蘇廷上周六獲准出任國防部長，成為泰國首位無軍銜且非同時兼任總理的防長。《曼谷郵報》昨報道，為泰黨黨魁兼總理社他上周率先就任命密會軍方領袖，蘇廷保證政府無意傷害軍方。

多名軍方領袖上周與社他會面，討論新政府軍事和安全事務政策，軍方領袖在會議獲悉蘇廷將擔任國防部長。蘇廷同場稱已經與前國防部長探馬叻將軍會面，計劃向其他前國防部長徵求意見，強調政府認為軍方在保衞國家安全方面發揮重要作用。

武器採購將作重大改革 至於社他正推進軍隊改革提案，首先是武器採購方式重大改革，要求批准任何武器採購計劃時，必須同時達成對方從泰國進口產品協議，確保獲得整體利益，因此軍方必須就貿易諮詢商業部。社他表明，儘管改革是有必要，但會以漸進方式推行。

武器採購改革與過去武器採購易貨貿易和對銷貿易制度類似，可能更為靈活。惟前總理他信當年對戰機採購計劃，採用易貨貿易和對銷貿易制度，最終釀成軍事政變。他希望從俄羅斯購買戰機，換取對方進口泰國雞肉，但軍方最終購買瑞典戰機。