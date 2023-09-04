意前總理指法國曾誤擊落客機

【本報綜合報道】意大利一架內陸機1980年6月27日飛行期間墜毀，事故成因至今未明，有傳是遭法國戰機意外擊落。意大利傳媒上周六刊出該國前總理阿馬托（Giuliano Amato）的專訪，他指控是法國戰機當時試圖擊落一架利比亞軍機，目的是暗殺利比亞領袖卡達菲，惟導彈錯誤擊落客機。他要求法國總統馬克龍回應指控。意大利總理梅洛妮希望阿馬托交代確實證據，讓政府能進一步調查。

圖殺卡達菲出事 認未有確證 意大利國內航空（Aerolinee Itavia）航班編號IH870的內陸機，事發當天從博洛尼亞前往巴勒莫，由麥道DC9客機執飛，飛行期間在第勒尼安海墜毀，造成機上全部81人身亡，事故成因至今未有定論。時任總理科西加曾經指是法國戰機與利比亞軍機在空中戰鬥時意外擊落客機。有人亦稱從海底打撈的殘骸證明飛機被導彈擊落。另一說法指客機遭遇恐怖襲擊，機上炸彈爆炸而失事。

阿馬托指，法國戰機是從一艘可能位於科西嘉島南部海岸附近的航空母艦起飛，法軍戰機當時是瞄準一架利比亞軍機，但導彈擊中肇事客機。他直言，最可信的版本是法國空軍負有責任，他們與美國合謀，北約曾經計劃模擬一次有大批軍機參加的演習，以卡達菲為目標發射一枚導彈。在飛機墜毀時，雷達顯示涉事空域有大量飛機，事故後法國、美國和北約官員卻否認當晚有過任何軍事活動。

阿馬托承認沒有確鑿證據指控法國，但意大利曾經向卡達菲通風報信，他原定在南斯拉夫開會返回利比亞的黎波里，但最終沒有登上軍機。