新冠變種多國擴散 紐約籲戴口罩防範
美5州份發現毒株 染疫住院人數升
新冠變種毒株BA.2.86在多國持續擴散，美媒上周六指美國至今已有5個州份發現這款毒株，有紐約市官員建議民眾在勞動節長假期佩戴口罩，提高防疫戒備。
BA.2.86於7月24日首次在丹麥發現，之後傳播到美國、以色列、英國、南非、葡萄牙、瑞典、法國、加拿大、泰國，由於它的刺突蛋白有逾30處突變，相信有較高傳染力。美國密歇根州最先發現BA.2.86病例，其後擴散到紐約州、維珍尼亞州、俄亥俄州，德州上周四亦出現首宗個案。8月19日當周，美國的新冠住院率上升至18%，專家認為與BA.2.86有關。
傳染力較高 或低估患者人數
紐約市在下水道污水中檢測到BA.2.86，數據顯示8月29日的感染率是10萬人有18人染疫，而且數字可能被低估，因為人們大多在家自我檢測。新冠住院人數亦上升，8月31日有502名患者入院，較前一周增加5%，但仍遠低於今年最高峰的近2,000人住院。市衞生部門指，當前的防疫指引沒有改變，無計劃強制民眾戴口罩，而勞動節期間在人多的室內地方戴口罩「可能是一個好主意」。
美國疾病控制與預防中心建議民眾在旅行前接種新冠疫苗，並建議民眾各自根據所在地的新冠住院人數衡量是否需要戴口罩。華盛頓大學醫學院病毒實驗室助理教授羅喬杜里指出，在安老院和療養院等重推口罩令，可有效預防疫情大爆發。惟西北大學預防醫學教授卡內松認為，雖然BA.2.86將在勞動節長假期後出現新一波疫潮，但認為當局重推口罩令的機會不大，因為民眾不會輕易接受。本報綜合報道
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