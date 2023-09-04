美替烏訂購近15億元空射導彈

【本報綜合報道】美國國防部日前宣布，替烏克蘭訂購總值1.92億美元（約14.9億港元）的AIM120先進中程空對空導彈。烏克蘭空軍發言人伊納特上周六表示，戰機掛載這款導彈後，可以在不進入敵方防空區情況下擊中俄羅斯軍機。

射程180公里 威脅俄軍機 伊納特透露，美國國防部會改裝替烏克蘭訂購的先進中程空對空導彈，射程可以覆蓋160公里至180公里，摧毀彈道導彈以外的空中目標。他認為與敵機距離愈遠，烏軍機師便愈安全，相反敵人會愈危險。烏克蘭將獲得美國庫存的先進中程空對空導彈，下一批新型導彈明年11月交付。

伊納特指出，先進中程空對空導彈配備主動雷達彈頭，為北約成員國空軍常見裝備。為了保護關鍵基礎設施，烏克蘭去年秋天接收地面發射的國家先進地對空導彈系統，亦是採用先進中程空對空導彈；當導彈從空中平台發射時，射程會更遠。

先進中程空對空導彈合約由美國雷神導彈與防務公司奪得，將在亞利桑那州圖森製造，部分款項來自美國國防部的烏克蘭安全援助倡議基金，數目為768萬美元（約5,990萬港元）。