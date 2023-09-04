澤連斯基否認反擊緩慢 強調烏軍向前推進

澤連斯基

【本報綜合報道】對於有西方官員稱烏克蘭軍隊反攻進展過於緩慢，烏克蘭總統澤連斯基上周六反駁表示，烏方向俄羅斯軍隊發動的反攻正在向前推進。

烏克蘭反攻行動進行接近3個月，雖然收復10多座村莊，但受俄羅斯廣大的布雷區和防線阻礙，至今還未奪回任何主要聚居地。數位未公開姓名的美國官員對反攻進展緩慢表達沮喪，甚至挑剔烏克蘭的戰略，引起基輔不滿。

澤連斯基上周六在通訊軟件發文：「烏克蘭軍隊正在向前推進。無論如何，也不管任何人怎麼說，我們正在前進，這才是最重要的。我們正在移動中。」烏克蘭在東南部扎波羅熱前線一部分地區攻勢略增。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾上周五表示，烏軍在當地數個地點突破俄軍的第一道防線。

日指俄調動防空系統 另一方面，日本東京大學講師小泉悠分析上周四的衞星圖片，認為俄羅斯已經從南千島群島（日稱北方四島）中的兩個島嶼，撤走2020年起部署的多個防空系統，或運往西部地區防備烏克蘭襲擊。