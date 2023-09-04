韓基地跑道完工 美F16戰機重返部署

【本報綜合報道】美國派駐南韓的兵力以空軍及陸軍為核心，全羅北道群山空軍基地完成跑道重建工程，原本部署上址的F16戰機相隔5個月後，上月30日重返當地。

指揮官重申確保可「今夜就戰」 美國空軍第8戰機聯隊表示，花費2,200萬美元（約1.71億港元）翻新群山空軍基地9,000呎長的跑道。該聯隊的F16戰機在工程期間，需要暫時在南韓其他基地執行任務。群山空軍基地是駐韓美軍兩大空軍設施之一，另一個是京畿道烏山空軍基地。聯隊指揮官墨菲（Timothy Murphy）重申，確保「今夜就戰」一直都是首要事務。

美國空軍第8作戰大隊指揮官麥卡錫（Michael McCarthy）表示，雖然在跑道重建期間需要暫停大部分機場行動，但旗下飛行員以印太地區不同機場為臨時基地，持續執飛、完成任務、阻嚇侵略、支援盟友及夥伴、發展能力。他們更把跑道關閉視作一個機會，訓練同時在多個地點行動，以及磨練一個分散式的控制與任務系統。