平壤凌晨試射兩巡航導彈 朝向美韓示威 模擬戰略核攻勢

美訓練用碉堡剋星炸彈反制 北韓再度實施戰術核攻擊訓練，朝中社證實上周六發射模擬搭載核彈頭的遠程戰略巡航導彈，目的是警告敵人美國及南韓的實質性核危機，並重申將持續加強核部隊的戰鬥應對態勢。美國繼派遣超音速轟炸機到朝鮮半島演習後，又再針對北韓展示軍事力量，公開空軍人員接受新型碉堡剋星炸彈的組裝及裝載訓練。

美韓兩軍上月21日至31日舉行「乙支自由護盾」聯合軍事演習，北韓定性為模擬對朝發動全面戰爭的大型挑釁性聯合軍事演習。朝中社昨日批評，美國及南韓最近顯露對抗狂熱的冒險性及危險性是史無前例，上月31日起又動員數十多架戰機實施導彈射擊及空投炸彈訓練，暴露與北韓的軍事對抗意圖；北韓勞動黨中央軍事委員會下達軍事訓練命令，「徹底顯示能夠遏制敵人侵略戰爭意圖的行動意志和能力」。

導彈成功於目標島嶼上空爆炸 北韓人民軍西部地區戰略巡航導彈運用部隊在發射前，檢驗核攻擊命令認證程序及發射批准制度等機制的快速運行正常性，之後根據迅速的批准程序，在實戰環境發射兩枚遠程戰略巡航導彈，它們搭載模擬核彈頭的試驗彈頭。導彈從清川江河口向黃海方向發射，沿着模擬1,500公里界限距離的8字形飛行軌道，分別飛行7,672秒至7,681秒後，在目標島嶼上空設定高度150米處空中爆炸，正確完成核打擊任務。

這是北韓繼上月30日發射兩枚戰術彈道導彈，模擬對南韓軍方重要指揮據點及機場實施焦土戰術核攻擊訓練後，再次展開類似的核武運用訓練。北韓勞動黨中央軍事委員會聲言，採取進攻性行動令敵人認識到，北韓核武力遏制能力的必要性，並強調全體核武裝力量堅持高度的緊張性及動員性，採取徹底的戰爭遏制力壓倒性行動，「使美國和『大韓民國』軍事流氓更加清楚地認識到其面臨巨大威脅的現實」。

5000磅碉堡剋星炸彈 全球定位 與此同時，美國國防部上周六在社交網發布影片，顯示內華達州內利斯空軍基地負責彈藥及武器的人員今年7月19日接受訓練，組裝及裝載重達5,000磅的GBU72炸彈，並介紹這款新型碉堡剋星炸彈利用全球定位系統導引系統準確地命中目標。影片可見空軍人員在機庫內，為一架F15E戰鬥轟炸機左機翼下方完成裝載一枚GBU72炸彈。

美國空軍2021年10月12日公開這款新型碉堡剋星炸彈，它的官方名稱是「先進5K鑽地彈」（Advanced 5K Penetrator，5K是指炸彈重量5,000磅），由兩部分組成，分別是彈頭BLU138鑽地彈，以及原本用於重量2,000磅聯合直接攻擊彈藥（JDAM）的全球定位系統制導尾翼組件。它設計由戰機及轟炸機投射，包括B1B超音速轟炸機。

資料顯示，美國空軍從2017年開始研發，2022財政年度開始採購上述碉堡剋星炸彈，目的是克服深藏地底加固目標的挑戰，外界普遍認為是針對北韓及伊朗的地下核武、導彈設施；其另一特點是透過加強生存性、提高殺傷力，及利用已經服役的聯合直接攻擊彈藥導航尾翼組件，大幅改善性能、減少摧毀目標所需的投彈量。本報綜合報道

北韓遠程戰略巡航導彈空中爆炸。 美朝軍事角力近期發展 美國空軍人員訓練使用GBU72炸彈。 美國戰略核潛艇肯塔基號停泊關島。