古魚標本肋骨遭掰斷 博物館報案

【本報綜合報道】四川省成都市一間博物館內，一名男子近日參觀期間疑似故意掰斷一個古槍魚標本的肋骨。博物館事後回應，標本維修成本需上萬元（人民幣‧下同），目前已經報警。惟有網民質疑維修費用過於昂貴，另有網民指摘，「如此貴重的展品，為何不用玻璃罩等蓋住？」

維修需萬元惹質疑 成都生命奧秘博物館上月28日迎來「不速之客」，一個大型魚類標本上有一處類似魚肋骨的長條狀物體被掰斷。網上流傳照片顯示，一名身穿白色短袖的男遊客站在標本旁邊，疑似做出伸手觸摸或折斷魚骨的動作。博物館上周四發文，呼籲遊客在參觀過程中文明觀展。

博物館館長李軍表示，該損壞的槍魚底部有一個起支撐作用的白鋼材質底座與其連為一體，總重量有200多公斤，需將整個標本運送到遼寧大連總部，邀請專家用德國技術進行維修，運輸費、材料費和專家修復勞務費需要上萬元。館長表示，後續將加強巡查，博物館不會因人為因素就將標本罩起來，影響觀眾近距離沉浸式看展體驗。