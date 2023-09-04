乍現黑褐海水 當局指腐爛藻類

【本報綜合報道】內地遊客近日反映，遼寧省營口市某海域海水變成黑色，捲起的海浪也呈褐色。網上流傳影片顯示，有孩子衣服被海水浸泡後變色。當地海洋經濟科工作人員回應稱，由於大量藻類生長後腐爛到水裏，令海水顏色產生變化。相關部門一直在監測打撈，但無法根治，正在研究行之有效的解決辦法。

聲稱季節性現象 發布影片的趙先生（化名）表示，影片上月26日在營口鮁魚圈區山海廣場附近海域拍攝。營口市鮁魚圈區文化旅遊和廣播電視局工作人員表示，暫未接到不允許遊客下海遊玩的相關通知，海水顏色變化估計與季節有關。營口市生態環境局相關科室也回應稱，將前往相關海域進行水質採樣監測。

營口市自然資源局有海洋經濟科工作人員指出，近期山海廣場附近海域名為滸苔的藻類植物正爆發，去年營口開始出現滸苔，每到夏季氣溫升高、雨水增多、富氧含量增加，海裏就有藻類生長，一些沿海城市附近海域也有。工作人員又指，進入9月滸苔會陸續消失，屬於季節性現象。