自來水變臭黃 居民有屙嘔症狀

【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，陝西省西安市碑林區晶築逸品小區的居民反映，家中自來水顏色發黃，甚至有人聞到臭味，後來陸續有居民出現上吐下瀉腹痛發燒等症狀，而且人數愈來愈多，懷疑自來水受到污染；多個部門介入調查。

事發小區有500多戶居民，該區張貼數份物業通知，都與飲水有關。其中一份通知日期是上月29日，內容為「物業公司定於8月29日對小區供水水箱進行清洗、消毒，屆時需對小區自來水管網進行臨時停水」。居民李先生表示：「我是8月31日晚上拉肚子的，情況特別嚴重，本想天亮了再看病，後來實在受不了，凌晨5點多到省人民醫院看病去了。」他透露幸好妻子和女兒一直喝純淨水，身體沒有異常。

物管指下雨致污水回流 李先生說，不少業主在群組透露家中的自來水發黃、水質不清亮，聞起來還有股類似下水道的臭味。有業主詢問物業管理方，指早前下雨外面的污水回流，造成水箱污染，解決辦法是排掉水箱全部的水後清洗。李先生家裏的自來水已經恢復清亮。

小區物業負責人證實，上月29日上午接到兩位業主反映自來水發黃，隨即安排進行管道和水箱的排查，後來發現水箱裏的水確實發黃，立即安排清洗公司上門清洗消毒。對於業主反映小區自來水發臭的情況，物業負責人稱沒有發現，至於水箱是否受污染，腹瀉症狀究竟是甚麼原因，目前還沒有調查結論，等相關部門結論出來。