天池波浪離奇 網民指水怪掀起

【本報綜合報道】新疆天山天池近日有遊客拍攝下神奇一幕，在平靜的水面上有不明物體游動產生波浪。網民猜測是銀色水怪，感覺15米長。景區工作人員上周六回應稱，由於遊客拍攝的影片不夠清晰，根據描述無法判定究竟是甚麼東西。

影片顯示在平靜的天池水面上，有不明物體游動，並產生輕微波浪，大約10多秒後消失，波浪隨之不見。影片拍攝者是從上海到新疆旅遊的遊客，上周五下午圍繞天池散步時，突然聽到水中傳來疑似魚類在水中游動拍打水面的聲音。她向遠處望去，發現在距離約200米的湖水中，有一條銀色的長條不明物體。

工作人員稱無法判定 消息傳開後，有網民認為此處確實有水怪，但也有人認為是水浪反光的效果。景區工作人員表示關注到該影片，也向遊客確定拍攝位置，但因拍攝距離較遠，無法根據描述判定此不明物體。此前也有遊客目睹類似情況，天池已知水生物有虹鱒魚等，其中長度超過一米的水生物只有遊客和工作人員看過，但都沒有留下清晰的照片和影片。