韓水產業重創 養殖場百萬魚亡

【本報綜合報道】受日本核污染水排海影響，南韓水產銷情受創，當地漁業蒙受巨大損失。由於銷路受阻加上水溫升高，最近南韓不少養殖場的石斑魚大量死亡，全羅南道情況最嚴重，其中一個養殖場有逾百萬條魚死亡，引起廣泛關注。

全羅南道麗水市是石斑魚集體死亡的重災區，因核污染水排海影響，石斑魚賣不出去、無法按時正常出貨，再加上水溫升高，令石斑魚集體死亡。據統計，麗水市已經有超過100萬條魚死亡，相當於當地總飼養量兩成多，損失金額約9,074萬港元。

除了滯銷，石斑魚的價格亦暴跌，以往每公斤石斑魚約3萬韓圜（約180港元），現在跌至不到兩萬韓圜（約120港元）。南韓濟州島地區特產東洋鱸是當地數一數二的高級生魚片原材料，近期拍賣價格環比暴跌近60%。

在野黨及團體再集會 南韓最大在野黨共同民主黨和基本所得黨、進步黨等在野黨與90多個市民團體，上周六在首爾市中心再次舉行大規模集會，譴責日本排放核污水，並敦促尹錫悅政府採取措施阻止核污染水排海，以及向國際海洋法法庭起訴日本。