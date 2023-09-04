廣州醫院設輻射門診 收費千元 檢測答疑問

日本排放核污水後，中國民眾關注核輻射等問題。廣東廣州市第十二人民醫院上周六發布消息稱，為方便市民對輻射類疾病的諮詢及就診，院方於健康管理中心開設「核與輻射健康門診」。新門診面向有排查核輻射風險的人群，相關篩查檢測費用目前為自費，約需1,000元人民幣（約1,091港元）。

核與輻射健康門診是全省首家系統性、專業化的輻射類疾患諮詢及診療門診，於每周一、三、五上午開診，患者可通過醫院官方微信公眾號預約掛號。門診集輻射防護諮詢、輻射疾患診療為一體，通過初步的篩查判定輻射是否對人體產生影響，並根據個體情況進一步精準治療。

診療內容包括輻射類的特色檢測項目（淋巴細胞染色體畸變分析和淋巴細胞微核檢測等），聚集廣州市第十二人民醫院職業病科、神經內科、血液內科等多位輻射治療專家，為市民解答輻射方面的疑問，診治輻射相關疾患。成人和孩子均可抽血檢測，相關分析和檢測結果約一個月出結果，其餘篩查一般即日可完成。

籲勿播謠惹恐慌誤解 醫院負責人提醒，在面對核輻射問題時應該關注專業機構和專家的指導。消費者需要關注並遵循政府和相關機構發布的權威食品安全訊息，選擇符合標準的食品。同時，要避免相信和傳播未經證實的謠言和不準確的訊息，以免引起不必要的恐慌和誤解。

公開資料顯示，廣州市第十二人民醫院是廣州市一所集醫療、教學、科研、職業病防治為一體的三級綜合性醫院。醫院始建於1970年，並先後增掛3個牌子，分別是廣州市職業病防治院、廣州市耳鼻咽喉頭頸外科醫院、廣州市化學中毒救援中心。

日擬撥10億援水產業 此外，日本政府計劃緊急撥款200億日圓（約10億港元）支援水產業，並開拓美國和東南亞新市場，最快本周公布。

本報綜合報道