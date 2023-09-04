意國外長稱退出一帶一路非針對中國

【本報綜合報道】意大利外交部長塔亞尼昨日起訪華，預計為退出中國「一帶一路」倡議鋪路。他上周六指意大利加入「一帶一路」4年以來，中意貿易額未如預期改善，並強調加入「一帶一路」是過去的決定，但有任何新決定也不是針對中國。

貿易額未如預期改善 塔亞尼上周六出席歐洲諮詢聯盟－安布羅塞蒂年度經濟論壇，他直言「一帶一路」沒有帶來預期結果，去年意大利對華出口額為165億歐元（約1,396億港元），法國對華出口額為230億歐元（約1,946億港元），德國是1,070億歐元（約9,053億港元），這顯示無參與倡議的歐洲國家，取得比意大利更好的經濟成果。

塔亞尼稱，意大利希望改善與中國的政治和經濟關係，訪華目的是促進旅遊、貿易交流和文化合作。他認為中國在世界上發揮着決定性作用，在華期間將要求北京採取更積極行動，促使俄羅斯通過談判實現烏克蘭公正和平。雙方也會討論世界許多地區局勢，他希望中國了解意大利的理由和需求，意大利也希望了解中國的願景。

塔亞尼