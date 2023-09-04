王毅指亞洲不能上演烏克蘭危機

王毅當日應邀在全球智庫大會上發表視頻致詞時，提出堅定奉行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護地區和平穩定。他指破壞南海和平的幕後黑手必須揭露，強調中國始終願同有關國家通過對話妥處分歧，尋求管控海上局勢的有效途徑；與亞細安國家全面有效落實《南中國海各方行為宣言》，力爭早日達成「準則」，共同將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅強調，堅持團結互助，不斷提升全球南方在國際事務中的話語權和影響力。他也強調，堅持與鄰為善、以鄰為伴，在相互尊重中增進互信。加強投資貿易，加深產供鏈融合，加快互聯互通，在相互成就中實現共贏。他也提出，堅持以開放理念引領地區經濟一體化，全面發揮《區域全面經濟夥伴關係協定》作用，以包容心態構建開放而非排他的朋友圈，尊重亞細安中心地位和亞細安主導的地區合作框架，讓本地區遠離地緣政治的計算，不當大國博弈的棋子。