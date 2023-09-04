台兵曾赴美軍演 圖加強威懾大陸

台灣傳媒早前報道，台灣陸軍將首度派出聯兵營到美國接受訓練和演習。日本傳媒昨日證實，台灣士兵約兩個月前在美國密歇根州，參與該場為期逾半個月的多國聯合軍事演習，但派遣的聯兵營規模和細節未明。有分析認為，美國拜登政府試圖安排台灣參與美方主導的演習，加強台方針對中國大陸的威懾力。

日本傳媒引述消息人士報道，台灣陸軍參加今年7月23日至8月19日，由美國密歇根州國民警衞軍主辦的代號「北方打擊」（Northern Strike）年度多國演習。美國國防部表示，7,000名來自美國超過24個州的軍事人員參與演習，另有650名來自5個「國際夥伴」的軍事人員，演習目的是訓練和戰備，加強和盟友軍隊互操作性。

或以國際夥伴身份參加 美國國防部在新聞稿未有具體說明「國際夥伴」身份，但提到派遣規模最大的「國際夥伴」是拉脫維亞武裝部隊，人員包括機場管理、消防、聯合終端攻擊管制員、醫療。在演習期間，陸軍士兵演練標準空降行動、海軍陸戰隊成員駕駛攻擊直升機，其他軍事人員接受網絡戰訓練、使用無人機加快向模擬戰場傷兵提供醫療物資。

台灣傳媒今年7月24日引述軍方消息報道，台灣陸軍首度派遣陸軍機械化步兵第333旅一個聯兵營參與「北方打擊」，同時派出陸軍裝甲第542旅一個營前往美國夏威夷州接受訓練。兩個營各約派遣超過百人前往，均不攜帶武器裝備而由美方提供。

賴清德稱持續表達善意 另一方面，台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德上周六接受專訪時聲稱，台灣多年來持續對中國大陸表達善意，期盼北京理解兩岸不必如此下去，繁榮的台灣有助於中國大陸的進步與穩定；只要維持對等尊嚴，台灣樂意與中國大陸交流合作，增進兩岸民眾的福祉。惟假如交流的前提是要迫使台灣放棄主權，那將是強人所難。

賴清德表示，關起大門的是中國大陸而非台灣，台灣總統蔡英文曾經表達交流善意，但對岸沒有接受。他更指北京應該感謝台灣人，中國大陸經濟這20年、30年突飛猛進，最大的外資來自台灣，赴當地的人才也多，帶給人才、資金、科技、專業。本報綜合報道

賴清德