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558公斤芝士波創世績
在墨西哥恰帕斯州皮希希亞潘市長利馬（Carlos Alberto Albores Lima）見證下，當地多間工廠工人近日合力製作一個重約558公斤、直徑逾90厘米芝士波（圖），創造全球最大由條狀芝士製成芝士波健力士世界紀錄。製作團隊原本準備逾680公斤芝士，因擔憂機器會出問題而沒有用盡所有材料。
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