干預喬州大選案 特朗普促分開審

不會資助同案被告

特朗普律師稱，沒有足夠時間在下月23日前準備好案件審判，強制規定開庭日期將侵犯當事人獲得公平審判和正當法律程序的聯邦和州憲法權利。特朗普曾經直言不認識同案被告中的很多人，更形容他們沒有很多錢，有些人幾乎一無所有。同案被告之一、前特朗普競選律師埃利斯（Jenna Ellis）稱得到可靠消息，特朗普不會資助任何同案被告。