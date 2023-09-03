干預喬州大選案 特朗普促分開審
【本報綜合報道】美國前總統特朗普涉嫌試圖推翻2020年總統選舉喬治亞州結果，其律師團隊上周四要求法官把案件和其他同案被告分開審理。當地傳媒上周五報道，同案被告批評特朗普未有幫助支付法律費用。
不會資助同案被告
特朗普律師稱，沒有足夠時間在下月23日前準備好案件審判，強制規定開庭日期將侵犯當事人獲得公平審判和正當法律程序的聯邦和州憲法權利。特朗普曾經直言不認識同案被告中的很多人，更形容他們沒有很多錢，有些人幾乎一無所有。同案被告之一、前特朗普競選律師埃利斯（Jenna Ellis）稱得到可靠消息，特朗普不會資助任何同案被告。
與特朗普關係密切消息人士稱，喬治亞州案被告未向特朗普尋求幫助，但特朗普兒子已經為一個今年7月成立的法律辯護基金幫助籌款，目標是支持特朗普盟友法律費用。報道引述籌款活動邀請函指，特朗普將到新澤西州貝德明斯特的高爾夫球度假村，為前律師朱利安尼籌款，每人要價10萬美元（約78萬港元）；朱利安尼拒絕回應。
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