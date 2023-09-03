超市盜竊拒受查 黑人孕婦遭擊斃 俄州警停職

美國俄亥俄州一名黑人孕婦上月24日涉嫌在超市盜竊，並開車衝撞到場警察，最終遭對方開槍擊斃，導致一屍兩命。死者家屬要求警方負責，警方上周五公開執勤警察隨身記錄儀片段，其中一名涉案警察接受行政停職，州刑事調查局正在調查事件。

事發在俄亥俄州首府哥倫布東北24公里的小鎮布蘭登，兩名警察事發時遇上超市員工求助，指21歲黑人婦女塔基亞-楊（Ta'Kiya Young）偷酒。其中一名警員站在塔基亞-楊座駕的駕駛座車窗旁，不斷以粗言穢語大聲喝令對方下車，另一名警員則持槍站在汽車引擎蓋前方。塔基亞-楊拒絕服從警員指示，反問對方為何攔下她及是否打算開槍。話音剛落，塔基亞-楊隨即發動汽車，車前的警員一手壓在引擎蓋上不斷後退，朝擋風玻璃開了一槍後閃身躲避。

汽車緩慢前進最終撞向超市外牆，警員敲碎車窗救出中彈的塔基亞-楊及替她急救，惟她送院後與胎兒同告不治。塔基亞-楊的家人質疑警員執法過度，並指塔基亞-楊兩名分別3歲及6歲兒子將在沒有母親下長大，還指塔基亞-楊本身對腹中女兒的出生充滿期待。

遺屬狠批 民眾反應兩極 死者家屬代表律師沃爾頓（Sean Walton）稱塔基亞-楊是受害者，要求警方對兩個寶貴的生命負責，並呼籲革除涉事警員職務及起訴他們。布蘭登警察局長貝爾福德發聲明指，案中盜竊嫌疑人開車撞向警察，警察遂開槍擊穿擋風玻璃釀成悲劇。美國民眾對事件反應兩極，有人批評警員執法過度。但有不少人認為，塔基亞-楊應該接受警員盤查，而不是駕車離開。本報綜合報道