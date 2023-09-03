朝重開邊境 致力擴大對華貿易
【本報綜合報道】北韓近日逐步重開新冠疫情爆發後一直緊閉的邊境。中國駐北韓大使館上周五發布消息，北韓對外經濟相尹正浩前一天強調，朝方願與中方密切溝通合作，推動中朝經貿合作關係不斷邁上新台階。
尹正浩上周四在平壤會見中國駐朝大使王亞軍，向對方指出加強中朝經貿合作，既是兩國人民共同意願，也符合兩國共同利益。
重點出口來料加工產品
南韓傳媒報道，聯合國安理會對朝制裁阻斷煤炭、鐵礦和農副產品等北韓產品的出口渠道，北韓從去年下半年起重點出口假髮等在華需求急增的來料加工產品，同時自中國進口糧食、食用油、衣服等生活必需品和建材，北韓重開邊境後致力擴大對華貿易。
大韓貿易投資振興公社數據顯示，北韓去年對外貿易總額為逾15.8億美元（約123億港元），其中對華貿易額佔96.7%。
中國海關總署數據顯示，今年上半年中朝累計貿易額為逾10.5億美元（約82億港元），同比大增211%，恢復到2019年上半年的84%水平。
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