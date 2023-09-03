朝重開邊境 致力擴大對華貿易

【本報綜合報道】北韓近日逐步重開新冠疫情爆發後一直緊閉的邊境。中國駐北韓大使館上周五發布消息，北韓對外經濟相尹正浩前一天強調，朝方願與中方密切溝通合作，推動中朝經貿合作關係不斷邁上新台階。

尹正浩上周四在平壤會見中國駐朝大使王亞軍，向對方指出加強中朝經貿合作，既是兩國人民共同意願，也符合兩國共同利益。

重點出口來料加工產品

南韓傳媒報道，聯合國安理會對朝制裁阻斷煤炭、鐵礦和農副產品等北韓產品的出口渠道，北韓從去年下半年起重點出口假髮等在華需求急增的來料加工產品，同時自中國進口糧食、食用油、衣服等生活必需品和建材，北韓重開邊境後致力擴大對華貿易。