韓設無人機作戰司令部 反制朝

【本報綜合報道】南韓無人機作戰司令部上周五成立，韓軍主要人士、官兵、國會議員、地方政府和有關機構負責人等120餘人參加。首任司令李普衡（音譯）稱，若敵方再次發起無人機挑釁，將立即採取壓倒性的反制措施，使其付出慘痛代價。

執行偵察兼攻擊 成立儀式由聯合參謀本部（聯參）議長金承謙主持，無人機作戰司令部直屬國防部，是南韓首支由陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊構成的協同作戰部隊，由聯參議長負責指揮和督導。司令部不僅能夠執行敵區監視偵察任務，還可以攻擊敵方主要設施，並在緊急情況下對敵軍無人機、核武、大規模殺傷性武器等各種不對稱威脅，展開遏制、防禦和攻擊，同時執行水平不等的監視、偵察、心理戰和電子戰任務。

軍方將迅速為司令部部署偵察型、攻擊型、隱身型、無人機對抗型等各類無人機，為了高效、系統地完成無人機部署，司令部還負責網絡構建、空域管制、協同軍事準則制訂、航空安全、維修等工作，起到無人機加速服役的指揮中心作用。總統尹錫悅向司令部致賀電，表示無人機部隊要成為遏制北韓無人機挑釁及各種不對稱威脅，具備強力反制敵軍挑釁的能力和態勢，同時使敵人畏懼、受國民信賴的軍隊。