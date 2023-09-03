俄導彈測量艦 日本現蹤

【本報綜合報道】俄羅斯海軍太平洋艦隊結束與中國在太平洋的聯合海上巡航後，日本防衞省通報，最近有6艘俄軍艦艇分為3個編隊，現身北海道以北及本州以南海域。由於其中一艘是導彈測量艦，俄羅斯可能即將實施試射洲際彈道導彈等演習。

或演練射洲際彈道導彈 日本防衞省統合幕僚監部上周三表示，前一天發現俄羅斯輕型護衞艦轟鳴號由西向東穿越分隔北海道與俄羅斯庫頁島的宗谷海峽，由日本海駛往鄂霍次克海。上周五，日本防衞省統合幕僚監部公布，俄羅斯巡洋艦瓦良格號、輕型護衞艦完美號與響亮號、導彈測量艦兼指揮艦克雷洛夫元帥號當天通過宗谷海峽前往鄂霍次克海。分析認為，俄羅斯海軍太平洋艦隊可能舉行秋季演習，甚至監控洲際彈道導彈發射。

另一方面，同樣隸屬於俄羅斯海軍太平洋艦隊的情報收集船庫里里號，上月20日開始對日本太平洋沿岸地區疑似實施抵近情報收集行動。日本防衞省統合幕僚監部上周三表示，庫里里號上周日至上周一航向南方抵達鹿兒島縣種子島東部海域，之後掉頭航向東北方，上周三通過位於本州以南的伊豆群島御藏島與八丈島之間海域。