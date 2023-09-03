烏軍認炸毀俄羅斯運輸機
【本報綜合報道】俄羅斯普斯科夫州一個空軍基地早前受無人機攻擊，4架伊爾76軍用運輸機受損。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫上周五表示無人機在俄羅斯境內施放。
布達諾夫向美國軍事傳媒「戰區」（War Zone）承認，襲擊在俄羅斯境內策動，但沒有透露使用的無人機數量及類型。他拒絕回答究竟是烏克蘭國防部情報總局，還是受烏克蘭國家安全局監督的游擊隊員施襲，但公布部分細節，指運輸機機身上方的油箱及翼樑是襲擊目標；其中兩架運輸機嚴重受損，另有兩架摧毀，襲擊運輸機是因為它們用於運輸俄羅斯軍用貨物及空降人員。
此外，布達諾夫接受烏克蘭記者莫塞丘克訪問，認為應把戰爭轉移至俄羅斯領土，並擴大針對打擊及破壞行動範圍。他表示，俄已經在外交上受到孤立，且經濟狀況欠佳，軍事機器變成一個虛有其表的肥皂泡。
或用新武器襲俄
烏克蘭總統澤連斯基早前指出，戰略工業部研發的射程700公里武器命中目標，暗示在襲擊俄軍機場中使用新武器。值得一提的是，受襲機場位於普斯科夫州首府普斯科夫，距離烏克蘭邊境正好700公里。
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