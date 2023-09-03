烏軍認炸毀俄羅斯運輸機

布達諾夫向美國軍事傳媒「戰區」（War Zone）承認，襲擊在俄羅斯境內策動，但沒有透露使用的無人機數量及類型。他拒絕回答究竟是烏克蘭國防部情報總局，還是受烏克蘭國家安全局監督的游擊隊員施襲，但公布部分細節，指運輸機機身上方的油箱及翼樑是襲擊目標；其中兩架運輸機嚴重受損，另有兩架摧毀，襲擊運輸機是因為它們用於運輸俄羅斯軍用貨物及空降人員。