傳美援烏貧鈾彈 用於主戰坦克

【本報綜合報道】美國持續軍事援助烏克蘭，英國傳媒上周六報道，美方將首次提供烏方可以穿透裝甲車輛的貧鈾彈，用於即將付運的M1阿布拉姆斯主戰坦克。美國傳媒亦披露，約200名烏軍士兵已經在德國美軍訓練設施學習操作這款主戰坦克。

英國傳媒引述美國官員指，美國將在本周公布的對烏克蘭軍事援助中，宣布提供貧鈾彈藥，該援助配套價值介乎2.4億美元至3.75億美元（約18.72億港元至29.25億港元）。英國較早時向烏克蘭運送貧鈾彈，美方今次是首次提供，預料引發爭議。

冀反攻時打穿俄防線 這是拜登政府繼援助集束彈後，再度向烏克蘭提供極具爭議的武器。貧鈾是用於製造核燃料或核武的天然鈾，經濃縮後產生的副產品；它擁有非常高的穿透力，但同時具有化學毒性及放射性，在戰場使用將令白血病罹患率及畸形嬰兒出生率增加。

美國承諾向烏克蘭提供31輛M1阿布拉姆斯主戰坦克，美國傳媒指首批為數10輛本月中將交付烏克蘭，它們目前在德國接受最後階段的翻新工程。西方國家希望烏克蘭得到這批美製主戰坦克後，可以具備所需的能力，在反攻行動打穿俄羅斯的防線。