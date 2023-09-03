白羅斯指軍機闖境 傳召臨時代辦促徹查 波蘭否認

東歐緊張局勢加劇，白羅斯上周五指控波蘭一架軍用直升機侵犯領空。白羅斯外交部同日傳召波蘭臨時代辦菲利莫諾維奇，要求解釋事件及徹底調查，惟波蘭軍方否認指控。

白羅斯國家邊境委員會表示，波蘭米24軍用直升機低飛越過兩國邊境，進入白羅斯境內1.2公里後折返。邊境委員會公開高空拍攝片段，清楚顯示兩國邊界線和圍欄，而波蘭直升機逕直穿越兩國邊境。

未知白羅斯有否攔截 未知事發期間白羅斯曾否嘗試聯絡波蘭直升機機師，以及有沒有派出攔截機。波蘭武裝部隊作戰司令部發言人戈雷謝夫斯基（Jacek Goryszewski）反指白羅斯說謊及挑釁，堅稱沒有直升機越境，並強調波蘭雷達系統準確無誤。

恰恰一個月前，波蘭國防部上月1日指控白羅斯兩架直升機，在兩國邊境附近演習期間侵犯波蘭領空，波蘭國防部隨即下令向邊境增兵。白羅斯國防部否認直升機侵犯波蘭領空，呼籲波蘭勿使局勢升級，不要藉此使邊境地區軍事化。瓦格納僱傭兵由俄羅斯開入白羅斯後，引起波蘭及波羅的海國家不安，波蘭指控白羅斯發動混合戰爭。

北約周六將於波羅的海舉行大型海軍演習，德國海軍總司令凱克（Jan Christian Kaack）預告，演習將首次模擬應對俄羅斯攻擊，並向俄羅斯清楚表明，可信的威懾必須包括攻擊能力。參加「北方海岸」演習國家，包括來自波羅的海沿岸所有北約成員國、即將加入北約的瑞典，以及美國、加拿大、荷蘭、比利時和法國。合共約30艘艦艇和3,000多名軍人參加演習，他們將演練兩棲作戰和從海上打擊陸地。凱克透露，美國海軍將派出船塢運輸艦梅薩維德號，可運載約800名海軍陸戰隊員。

北約於波羅的海演習 演習另一重點是確保波羅的海海上通道安全，將在拉脫維亞和愛沙尼亞沿海舉行。凱克指出，芬蘭和波羅的海國家幾乎百分百依賴波羅的海的海上補給線。若位於白羅斯西部的蘇瓦烏基走廊被封鎖，西方國家就只剩下海上通道。本報綜合報道