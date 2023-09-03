日核污水排海 浮現禍害 附近3公里氚濃度 首驗出達下限

日本上月24日開始向大海排放福島第一核電站核污水，東京電力公司上周五公布最新檢測數據，表示在排放口附近抽樣的海水中，首次發現放射性物質氚的濃度達到檢測下限，但稱在安全上完全沒有問題。中國外交部指目前公開的核污水監測數據，都是本應作為被監督者的日本提供，並不科學、透明、可信。

東京電力公司通報，指上月31日快速測量當天福島第一核電站3公里範圍內10個抽樣地方的海水氚濃度，結果發現9個地方介乎每公升5.1貝可至8.3貝可，均低於每公升8.6貝可的檢測下限，但餘下一個地方達到每公升10貝可；該處在上述抽樣地方之中是最靠近排放口，距離只有200米。東京電力公司表示，運行指標是每公升700貝可（停止排放的判斷水平）及每公升350貝可（調查水平）。

與此同時，東京電力公司對同一地方在排放核污水首天抽樣的海水進行「精密分析」時，發現其氚濃度為每公升2.6貝可，檢測下限為每公升0.34貝可，但該處同一天抽樣的海水氚濃度在「常規分析」未達到檢測下限。相反，另外9個抽樣地方的海水氚濃度，在「精密分析」與「常規分析」均未達到檢測下限。東京電力公司透露，過去5年在福島第一核電站近海檢測的氚濃度，為每公升0.4貝可至2.8貝可。

東電辯指未礙安全 對於海水氚濃度短短數天內大幅上升，東京電力公司承認這是受核污水排放影響，強調該濃度數值完全不構成安全問題，但未有提及核污水其他放射性物質的濃度。此外，環境省和福島縣對上月30日在福島第一核電站附近抽樣的海水、水產廳對上月31日在排放口附近捕獲的兩條比目魚進行分析，公布稱結果均未達到檢測下限。

根據東京電力公司提供的資料，先再淨化處理氚以外的放射性物質，直至達到直接排放大海的規定；之後使用大量海水稀釋氚，使其濃度達到小於每公升1,500貝可，此時核污水才可以排放大海。東京電力公司聲稱，該濃度數值遠低於日本國家安全規定標準每公升60,000貝可、世界衞生組織飲用水水質標準每公升10,000貝可。

中國外交部上周五繼續抨擊日本排放核污水的決定，發言人汪文斌重申，中方對日本水產品採取緊急措施，是維護食品安全及公眾健康的正當、合理、必要之舉，反問是否只有日方才可以轉嫁核污染風險，「天下哪有這樣的道理」。他提到東京電力公司多次爆出篡改、瞞報、虛報數據的醜聞，長期國際監測機制目前仍然缺位。

民間組織檢舉首相 日本政府面對國外反對聲音外，國內民間組織「反對核電站污染水排放全國聯絡會」上周五以涉嫌水淹非在住建築等和業務過失致死為由，向東京地方檢察廳提交對首相岸田文雄和東京電力公司社長小早川智明等人的檢舉書，指即使利用多核素去除設備淨化處理，仍然留有氚以外放射性物質，對水產品食用人士帶來健康危害。本報綜合報道

福島第一核電站核污水持續排放大海。 「反對核電站污染水排放全國聯絡會」代表提交檢舉書。 福島第一核電站排放核污水示意圖