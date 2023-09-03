浙江搗違規短片帳號 12人被捕
【本報綜合報道】浙江省台州市公安局路橋區分局上周五表示，在「淨網2023」專項行動搗毀短片帳號「黑工廠」，抓獲12名疑犯，凍結涉案資金1,500餘萬元人民幣（約1,620萬港元）。疑犯因涉嫌提供侵入、非法控制計算機訊息系統程序、工具罪，被移送審查起訴。
路橋公安分局網安大隊網絡去年8月巡查時發現，一個名為「文×醜」的異常短片「營銷號」沒任何原創內容，而是以搬運近期爆火的網絡短劇為主，每天發布十多條影片，粉絲量增長異常快，擁有逾41萬粉絲。經調查，警方發現帳號背後隱藏一款短片非法軟件，軟件實控人顏××原為短片行業從業者，他找來一批技術人員和銷售人員，開發製作影片搬運黑產軟件，在新媒體平台上銷售給用戶。
當地警方今年2月另發現一宗類似案件，一個以周××為首的犯罪團夥開發類似的影片搬運軟件，繞過短片平台監管，達到批量養號的目的。路橋公安近期奔赴省內外各地開展集中收網行動，成功搗毀以顏××、周××為首的兩個犯罪團夥，抓獲上述疑犯，關停6個涉案網站和12個微信公眾號。
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