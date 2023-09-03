浙江搗違規短片帳號 12人被捕

路橋公安分局網安大隊網絡去年8月巡查時發現，一個名為「文×醜」的異常短片「營銷號」沒任何原創內容，而是以搬運近期爆火的網絡短劇為主，每天發布十多條影片，粉絲量增長異常快，擁有逾41萬粉絲。經調查，警方發現帳號背後隱藏一款短片非法軟件，軟件實控人顏××原為短片行業從業者，他找來一批技術人員和銷售人員，開發製作影片搬運黑產軟件，在新媒體平台上銷售給用戶。